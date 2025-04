Serie D ed Eccellenza Arbitri e Partite della Penultima Giornata

Partite e Arbitri delle gare di domani.Serie D. Alle 15 la Penultima Giornata: Ancona-Castelfidardo: Buzzone di Enna; Termoli-Atletico Ascoli: Gargano di Bologna; Chieti-Roma City: Pascali di Pistoia; Isernia-Avezzano: Aureliano di Rossano; Teramo-Notaresco: Raineri di Como; Civitanovese-Recanatese: Martini di Valdarno; Vigor Senigallia-Fossombrone: Targhetta di Castelfranco Veneto; Fermana-Samb: Passarotti di Mantova; Sora-L’Aquila: Testaì di Catania.Classifica. Samb 69; Teramo 60; L’Aquila 56; Chieti (-1) 55; Ancona 47; Fossombrone 46; Avezzano 43; Atletico Ascoli 42; Vigor Senigallia 40; Castelfidardo, Recanatese 39; Termoli, Sora 37; Roma City 34; Civitanovese 33; Notaresco 32; Isernia 31; Fermana (-2) 27.Eccellenza. Alle 16.30 di domani l’ultima gara di campionato: Atletico Mariner-Fabriano Cerreto: Tasso di Macerata; Urbino-K Sport Montecchio Gallo: Budriesi di Bologna; Montegranaro-Osimana: Caporaletti di Macerata; Matelica-Tolentino: Crincoli di Ascoli; Maceratese-Monturano Campiglione: Volpi di La Spezia; Sangiustese-Montefano: Denti di Pesaro; Urbania-Portuali Ancona: Bardi di Macerata. Sport.quotidiano.net - Serie D ed Eccellenza: Arbitri e Partite della Penultima Giornata Leggi su Sport.quotidiano.net delle gare di domani.D. Alle 15 la: Ancona-Castelfidardo: Buzzone di Enna; Termoli-Atletico Ascoli: Gargano di Bologna; Chieti-Roma City: Pascali di Pistoia; Isernia-Avezzano: Aureliano di Rossano; Teramo-Notaresco: Raineri di Como; Civitanovese-Recanatese: Martini di Valdarno; Vigor Senigallia-Fossombrone: Targhetta di Castelfranco Veneto; Fermana-Samb: Passarotti di Mantova; Sora-L’Aquila: Testaì di Catania.Classifica. Samb 69; Teramo 60; L’Aquila 56; Chieti (-1) 55; Ancona 47; Fossombrone 46; Avezzano 43; Atletico Ascoli 42; Vigor Senigallia 40; Castelfidardo, Recanatese 39; Termoli, Sora 37; Roma City 34; Civitanovese 33; Notaresco 32; Isernia 31; Fermana (-2) 27.. Alle 16.30 di domani l’ultima gara di campionato: Atletico Mariner-Fabriano Cerreto: Tasso di Macerata; Urbino-K Sport Montecchio Gallo: Budriesi di Bologna; Montegranaro-Osimana: Caporaletti di Macerata; Matelica-Tolentino: Crincoli di Ascoli; Maceratese-Monturano Campiglione: Volpi di La Spezia; Sangiustese-Montefano: Denti di Pesaro; Urbania-Portuali Ancona: Bardi di Macerata.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I big delle serie tv a Rimini e Riccione, conto alla rovescia: tra gli ospiti Carlo Verdone ed Elena Sofia Ricci - Sono attesi i volti di Mare Fuori, Sandokan e la reunion de I Cesaroni. Tra gli ospiti arriveranno in città Carlo Verdone, Elena Sofia Ricci ed Evangeline Lilly. Madrina dell’evento: l’attrice Caterina De Angelis. A Rimini e Riccione è ufficialmente partito il conto alla rovescia per ospitare la... 🔗riminitoday.it

Serie A: il Parma perde ancora ed è sempre più a rischio, Cagliari e Lecce vedono la salvezza in quota - Il 2-1 di Cagliari è il secondo scontro salvezza di fila perso dal Parma, dopo l`1-3 interno con il Lecce, e la terza sconfitta consecutiva,... 🔗calciomercato.com

Pallanuoto, la De Akker batte la Roma Vis Nova ed è quarta in Serie A1 - Nel secondo anticipo della 22ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto il De Akker Team vince allo Stadio “P. Roghi” di Monterotondo, passando in casa della Roma Vis Nova, battuta con lo score di 10-12. Grazie al successo odierno i felsinei agganciano, a parità di match disputati, proprio la formazione capitolina e la Pallanuoto Trieste al quarto posto in classifica a quota 37 punti: il piazzamento vale l’approdo alle semifinali scudetto e la certezza della qualificazione alle Coppe Europee. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie D ed Eccellenza: Arbitri e Partite della Penultima Giornata; LIVE: I RISULTATI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE; Serie D - Fiorenzuola nella tana del Tuttocuoio per vincere e sperare che davanti tutte perdano terreno; Calcio Versilia: Mercato e Sfide Cruciali in Serie D ed Eccellenza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Serie D ed Eccellenza: Arbitri e Partite della Penultima Giornata - Scopri gli arbitri e le partite della penultima giornata di Serie D e dell'ultima di Eccellenza, con le classifiche aggiornate. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio Versilia: Mercato e Sfide Cruciali in Serie D ed Eccellenza - Il mercato calcistico in Versilia si anima tra trattative e sfide decisive in Serie D ed Eccellenza, con focus su Real Forte Querceta e Viareggio. 🔗lanazione.it

Calcio Versilia: Mercato e Sfide Cruciali in Serie D ed Eccellenza - In attesa della prossima grande domenica di calcio (saranno tre le partite ad interessare le squadre versiliesi il 27 aprile con Seravezza-Trestina nella penultima giornata del campionato di Serie D e ... 🔗sport.quotidiano.net