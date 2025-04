Serie C nasce il docufilm sulla favola della Cavese dal titolo Make Cavese Great Again Ecco dove vederlo

Serie C, nasce il docufilm sulla favola della Cavese dal titolo: "Make Cavese Great Again". Ecco dove vederlo Dalle trasferte affollate allo stadio pieno nelle partite interne. Con il regista Marco Curti, in 78 minuti, nasce il film della Cavese, squadra militante nel girone C di Serie C da neopromossa, che racconta la favola del .

"Make Cavese Great Again", il docufilm sulla favola del club di Serie C - Stadio pieno e trasferte-fiume, il regista Marco Curti in 78 minuti (il film è disponibile su Amazon) non racconta solo la magia del calcio di provincia ma anche il senso di appartenenza a un territor ... 🔗gazzetta.it

"Make Cavese great again": il docufilm per la squadra di Cava de' Tirreni - Un racconto a 360 gradi sulla passione attorno alla squadra, tornata in Serie C, e ai tifosi del Simonetta Lamberti ... 🔗msn.com

