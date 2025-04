Schianto in moto nel Casertano Christian Cantiello muore a 26 anni ricoverata la fidanzata

Casertano, Christian Cantiello, è morto in un incidente a San Tammaro (Caserta); la fidanzata, in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Leggi su Fanpage.it Un 26enne del, è morto in un incidente a San Tammaro (Caserta); la, in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

