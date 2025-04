Lanazione.it - Sboccia il centro della città etrusca. Primo maggio con Cortona in Fiore

Ilstorico disi prepara a fiorire, letteralmente, in occasionenuova edizione di "in", in programma giovedì 1°. Un’intera giornata dedicata al mondo florovivaistico e alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio, con occhio di riguardo per le famiglie e i più piccoli. Appuntamento dalle 9 alle 20 in piazzaRepubblica, piazza Signorelli e piazza Garibaldi per la tradizionale Mostra Mercato dei Fiori e del Rame, tra esposizioni di piante, fiori, decorazioni da giardino, prodotti tipici e manufatti artigianali.Un percorso sensoriale fatto di colori, profumi e sapori, che trasformerà le vie dela tema primavera e su cui aleggia già aria di sfida. O meglio, una gara di bellezza floreale che sarà premiata alle 16.30 nell’ambito del concorso "in".