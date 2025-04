Sarnico Lovere run tutta da correre Per i professionisti e gli amatori

Sarnico Lovere Run: manifestazione non competitiva e competitiva che unisce i due punti opposti del Sebino bergamasco: Sarnico e Lovere. Le presenze alla gara saranno 3.400. Alla competizione saranno presenti 500 stranieri provenienti da 35 nazioni: un dato che si traduce in una presenza turistica importante, includendo gli accompagnatori, di circa 15mila persone sul territorio per l'intero fine settimana. Grande novità di questa edizione sarà il traguardo volante alla distanza ufficiale di mezza maratona al 21,097 km: tutti i partecipanti avranno quindi all'arrivo al Porto turistico di Lovere. Due i timing ufficiali, quello della mezza maratona e quello ufficiale di fine gara da 25 km. Navigazione Lago d'Iseo, per chi vorrà assistere dall'acqua, ha programmato una corsa speciale del catamarano elettrico che partirà da Sarnico alle 9.

