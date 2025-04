Sarà in libreria dal prossimo 9 maggio Anoressie conoscere e curare i disordini alimentari di Elisa Valteroni

Sarà in libreria dal prossimo 9 maggio 'Anoressie, conoscere e curare i disordini alimentari' (Ponte Alle Grazie, pagine 432, prezzo 20,00 euro) di Elisa Valteroni. I disturbi alimentari si nutrono dell'inganno del controllo, rendendo la cura una sfida ardua e delicata. Cosa significa ammalarsi di questo tipo di disturbi oggi e quali sono le implicazioni per le famiglie? Quali i fattori di rischio, di formazione e mantenimento? E quanto influiscono i social media sulla loro diffusione? Elisa Valteroni, psicologa e psicoterapeuta al Centro di Terapia Strategica di Arezzo, esplora le risposte a queste domande, presentando un modello di trattamento efficace, supportato da numerosi casi clinici. Con un'analisi approfondita e aggiornata,l'autrice illustra le varie forme - dall'anoressia nervosa alla bulimia, dal binge-eating al vomiting e alla sindrome da alimentazione notturna incontrollata – evidenziando come i protocolli terapeutici siano sistematici e al tempo stesso adattabili alle specificità di ogni paziente in cura. Lanazione.it - Sarà in libreria dal prossimo 9 maggio 'Anoressie, conoscere e curare i disordini alimentari' di Elisa Valteroni Leggi su Lanazione.it Arezzo, 26 aprile 2025 –indal' (Ponte Alle Grazie, pagine 432, prezzo 20,00 euro) di. I disturbisi nutrono dell'inganno del controllo, rendendo la cura una sfida ardua e delicata. Cosa significa ammalarsi di questo tipo di disturbi oggi e quali sono le implicazioni per le famiglie? Quali i fattori di rischio, di formazione e mantenimento? E quanto influiscono i social media sulla loro diffusione?, psicologa e psicoterapeuta al Centro di Terapia Strategica di Arezzo, esplora le risposte a queste domande, presentando un modello di trattamento efficace, supportato da numerosi casi clinici. Con un'analisi approfondita e aggiornata,l'autrice illustra le varie forme - dall'anoressia nervosa alla bulimia, dal binge-eating al vomiting e alla sindrome da alimentazione notturna incontrollata – evidenziando come i protocolli terapeutici siano sistematici e al tempo stesso adattabili alle specificità di ogni paziente in cura.

Su altri siti se ne discute

James Bond: il prossimo film sarà supervisionato dagli stessi produttori di Harry Potter e Spider-Man - James Bond: il prossimo film sarà supervisionato dagli stessi produttori di Harry Potter e Spider-Man Se ne parla sui social media da qualche giorno, ma Amazon MGM Studios ha appena confermato (tramite ActioNewz.com) che i produttori Amy Pascal e David Heyman supervisioneranno il prossimo film di James Bond. Pascal produrrà il film tramite Pascal Pictures e Heyman produrrà tramite Heyday Films. Non è chiaro se si occuperanno anche di quella che dovrebbe essere una serie di progetti per il grande e piccolo schermo incentrati su 007. 🔗cinefilos.it

Sanremo, la conferenza stampa dopo la finale. Conti: «Risultati mi fanno sorridere, ripetermi l'anno prossimo sarà un problema» - Il Festival dei record si è chiuso con la vittoria di Olly. Il 23enne conquista il suo primo Sanremo. E Carlo Conti si gode i dati sugli ascolti, in crescita dopo il regno di Amadeus che era... 🔗leggo.it

Ci sarà Mario Martone con il suo "Fuori" a rappresentare l'Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio - Roma, 10 apr. (askanews) – Ci sarà Mario Martone con il suo “Fuori” a rappresentare l’Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Il film è interpretato da Valeria Golino, nel ruolo della scrittrice Goliarda Sapienza, insieme a Matilda De Angelis ed Elodie. Due altri film italiani saranno nella sezione Un certain regard, “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e “Le città di pianura” di Francesco Sossai. 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Il 9 febbraio la Biblioteca Pavese sarà chiusa; In Malatestiana si presenta il libro “Palazzo Chiaramonti” di Pistocchi e di Guidotti Magnani; Poesia, Paola Bonadies torna in libreria con “Anatomia di un silenzio”; A Terni arriva Terni Libri Love dal 7 al 9 febbraio: tre giorni dedicati all’editoria locale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online