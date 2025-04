Santa Zita nuovo miracolo Stavolta un biscotto che parla inglese

miracolo numero nove, ci sarà da attendere lunedì prossimo. E potremmo definirlo il ‘miracolo britannico’ ovvero il nuovo biscotto (n.9) del Caffè S. Zita di Lucca che sarà presentato ufficialmente alle 12 di lunedì prossimo nel noto locale di piazza San Frediano. Per la ricorrenza di Santa Zita di quest’anno, il patron del locale, Michele Tambellini, ha scelto di proseguire nel solco dell’internazionalità avviata nel 2024 con il miracolo n. 8 firmato dallo chef lucchese Cesare Casella trasferitosi a New York da tanti anni.Stavolta il nuovo iconico biscotto originale del Caffè S. Zita rende omaggio alla memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e di sua madre, Elizabeth Bowes-Lyon, consorte di Re Giorgio VI, nota come la Regina Madre, che visitò Lucca nel 1908, all’età di 8 anni, e molti anni dopo, nel 1986, quando si recò in visita alla salma di Santa Zita, custodita nella cappella dei Fatinelli nella basilica di San Frediano. Lanazione.it - Santa Zita, nuovo miracolo. Stavolta un biscotto che parla inglese Leggi su Lanazione.it Per ilnumero nove, ci sarà da attendere lunedì prossimo. E potremmo definirlo il ‘britannico’ ovvero il(n.9) del Caffè S.di Lucca che sarà presentato ufficialmente alle 12 di lunedì prossimo nel noto locale di piazza San Frediano. Per la ricorrenza didi quest’anno, il patron del locale, Michele Tambellini, ha scelto di proseguire nel solco dell’internazionalità avviata nel 2024 con iln. 8 firmato dallo chef lucchese Cesare Casella trasferitosi a New York da tanti anni.iliconicooriginale del Caffè S.rende omaggio alla memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e di sua madre, Elizabeth Bowes-Lyon, consorte di Re Giorgio VI, nota come la Regina Madre, che visitò Lucca nel 1908, all’età di 8 anni, e molti anni dopo, nel 1986, quando si recò in visita alla salma di, custodita nella cappella dei Fatinelli nella basilica di San Frediano.

