Sangue in centro storico nella notte accoltellato 30enne ucraino

accoltellato la scorsa notte, intorno alle 3 e mezza in piazza Matteotti. L'uomo è stato soccorso dall'automedica del 118 e dalla Croce Bianca di Carignano che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera.Le indagini su quanto accaduto. Genovatoday.it - Sangue in centro storico: nella notte accoltellato 30enne ucraino Leggi su Genovatoday.it Un trentenne di nazionalità ucraina è statola scorsa, intorno alle 3 e mezza in piazza Matteotti. L'uomo è stato soccorso dall'automedica del 118 e dalla Croce Bianca di Carignano che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera.Le indagini su quanto accaduto.

Cosa riportano altre fonti

Napoli. Lite familiare finisce nel sangue: accoltellata titolare di nota pizzeria del centro storico - Attimi di paura ieri sera nel cuore del centro storico di Napoli, dove una lite familiare è degenerata causando il ferimento di una 48enne. La donna, D.C., titolare di una storica pizzeria molto frequentata sia da napoletani che da turisti, è stata accoltellata al torace durante un acceso diverbio domestico. Napoli. Lite familiare finisce nel […] L'articolo Napoli. Lite familiare finisce nel sangue: accoltellata titolare di nota pizzeria del centro storico sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Napoli, lite familiare nel sangue: accoltellata al torace la titolare di una nota pizzeria del centro storico - Lite finita nel sangue a Napoli. Una 48enne, D. C. proprietaria di una nota pizzeria del centro storico partenopeo, è stata accoltellata al torace ed è stata trasportata... 🔗ilmattino.it

Napoli. Lite familiare finisce nel sangue: accoltellata titolare di nota pizzaiola del centro storico - Attimi di paura ieri sera nel cuore del centro storico di Napoli, dove una lite familiare è degenerata causando il ferimento di una 48enne. La donna, D.C., titolare di una storica pizzeria molto frequentata sia da napoletani che da turisti, è stata accoltellata al torace durante un acceso diverbio domestico. Napoli. Lite familiare finisce nel […] L'articolo Napoli. Lite familiare finisce nel sangue: accoltellata titolare di nota pizzaiola del centro storico sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sangue in centro storico: nella notte accoltellato 30enne ucraino; Tricase, perde molto sangue nel centro storico: soccorso un uomo, non è in pericolo di vita; Raid in centro storico. Vetri spaccati a 20 auto: Non ce la facciamo più; Notte di paura in centro storico, giovane accoltellato alla gola: è grave. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sangue in centro storico: nella notte accoltellato 30enne ucraino - L'aggressione alle 3 e mezza in piazza Matteotti, l'uomo è stato ricoverato in codice rosso al Galliera, indagano i carabinieri ... 🔗genovatoday.it

Sangue e risse a Pasqua. Coltellate in pieno centro - Due episodi di violenza distinti, a distanza di poche ore, nell’acropoli Prima in piazza Partigiani con due giovani feriti, poi in piazza IV Novembre. 🔗msn.com

Notte di sangue all'Isolotto, un ferito da arma da fuoco - Notte di sangue e di paura all'Isolotto, vicino alla piazza principale del rione. Verso le 1,30 due italiani di origine magrebina, di circa 24 anni, sono stati aggrediti da altri giovani e uno è stato ... 🔗nove.firenze.it