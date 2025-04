Sabato 3 maggio visita guidata ippoaperitivo

Sabato 3 maggio, alle ore 15:30, visita guidata interna ad Ippoasi.Con tutte le precauzioni sanitarie per contenere il rischio di contagio di Peste Suina Africana, i partecipanti accederanno al grande recinto, dove scopriranno le storie degli animali rifugiati.A seguire goloso aperitivo. Pisatoday.it - Sabato 3 maggio: visita guidata + ippoaperitivo Leggi su Pisatoday.it , alle ore 15:30,interna ad Ippoasi.Con tutte le precauzioni sanitarie per contenere il rischio di contagio di Peste Suina Africana, i partecipanti accederanno al grande recinto, dove scopriranno le storie degli animali rifugiati.A seguire goloso aperitivo.

