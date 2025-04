S OIL protagonista a OlivityMed 2025 innovazione e sostenibilità per l’olivicoltura sannita

Dal 26 al 28 aprile al Castello di Rocca Cilento il progetto S.OIL sarà presente nello stand di ‘Terre di Molinara’ per promuoveresostenibile e l’economia circolare nel cuore della Dieta Mediterranea.Da sabato 26 a lunedì 28 aprileS.OIL parteciperà alla seconda edizione della rassegna delle Eccellenze dell’Olio e dei Sapori Mediterranei, presso lo stand di ‘Terre di Molinara’, capofila del progetto, in programma nel prestigioso Castello di Rocca Cilento, situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO dal 1997 e patria della Dieta Mediterranea.All’ci sarà una selezione attenta di Oli, momenti divulgativi e scientifici di grande attualità ed interesse, per mettere in mostra l’oro giallo del Mediterraneo e far conoscere i sapori, i luoghi e le eccellenze di una regione patria della Dieta Mediterranea.