Ruba la borsa di una ragazza in una discoteca poi fa shopping al distributore di sigarette denunciato

denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all’inizio del mese di aprile una comitiva di giovani provenienti dal nord Italia si è recata a Parma per trascorrere un fine settimana con. Parmatoday.it - Ruba la borsa di una ragazza in una discoteca, poi fa shopping al distributore di sigarette: denunciato Leggi su Parmatoday.it Un 21enne straniero è statoper ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all’inizio del mese di aprile una comitiva di giovani provenienti dal nord Italia si è recata a Parma per trascorrere un fine settimana con.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catania, ruba la borsa a una ragazza ma viene bloccato da due poliziotti liberi dal servizio - Avrebbe approfittato della confusione davanti ai locali del centro storico per scippare una ragazza . Il giovane, un tunisino di 20 anni, si sarebbe avvicinato alla vittima tirandola per un braccio per strapparle la borsa, tentando poi di mescolarsi tra la folla per far perdere le sue tracce. La giovane, dopo una primissima resistenza, ha lasciato la presa della borsa per evitare di finire a terra. 🔗feedpress.me

Fuori dal carcere per lavorare, ruba una borsa sul treno - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sestri Levante hanno arrestato un cittadino romeno 35enne, detenuto presso il carcere di Chiavari e autorizzato al lavoro esterno a Lavagna, dal lunedì al venerdì. Il giovane, nella prime ore del mattino di venerdì 14 marzo... 🔗genovatoday.it

Ruba i soldi dalla borsa della passeggera che sta assistendo: denunciato operatore aeroportuale a Catania - Ha approfittato del suo ruolo e della buona fede della passeggera che stava assistendo in aeroporto per farsi consegnare la borsa e rubarle i soldi. Ad incastrare il ladro sono state le videocamere di sorveglianza dello scalo catanese, monitorate dagli agenti della Polizia di Stato. Il protagonista dell’incredibile vicenda è un uomo, addetto all’assistenza delle persone con ridotta mobilità che... 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ruba la borsa di una ragazza in una discoteca, poi fa shopping al distributore di sigarette: denunciato; 'Branco' aggredisce coppia fuori dal locale: studentessa molestata e palpeggiata davanti al fidanzato; Articolo 18, vigilessa ruba una borsa: licenziata, ma il giudice le dà ragione; Ruba un'ambulanza per portare gli amici in discoteca: il video. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ruba la borsa ad una ragazza, ladro fermato da un poliziotto libero dal servizio - Ha approfittato della confusione davanti ai locali del centro storico per scippare una ragazza. L’uomo, un tunisino di 20 anni, senza dare nell’occhio si è avvicinato alla ragazza e l’ha tirata per un ... 🔗grandangoloagrigento.it

Catania, ruba la borsa a una ragazza ma viene bloccato da due poliziotti liberi dal servizio - In quei momenti, nel locale accanto si trovava un poliziotto del compartimento della polizia stradale “Sicilia Orientale” di Catania, libero dal servizio, che, allarmato dalle grida della ragazza, è ... 🔗msn.com

Catania, ruba la borsa a una ragazza ma due poliziotti liberi dal servizio lo arrestano - Un 20enne ha approfittato della confusione davanti a un locale del centro storico di Catania per scippare una giovane donna. Senza attirare l’attenzione, si è avvicinato alla vittima e, con violenza, ... 🔗meridionews.it