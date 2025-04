Romano Banco la squadra che non perde mai due anni senza conoscere sconfitte

senza tre”. Così recitava lo striscione sventolato con orgoglio dai ragazzi del Romano Banco dopo aver vinto il Girone A categoria provinciali U17. L’annata 2008 del club biancoverde – che ha sede a Buccinasco – si conferma un’armata praticamente invincibile: questi ragazzi non perdono da quasi due anni e per loro è il terzo campionato di fila in bacheca. E il conto sale a quattro trofei, se si considera il titolo di campioni provinciali conquistato la scorsa stagione nella finale contro l’Orione. Già, l’Orione. L’unica squadra ad aver battuto i 2008 del Romano Banco negli ultimi tre anni. Era il maggio 2023, nell’ultimo atto valido sempre per il titolo provinciale. I numeri dei biancoverdi da settembre 2022 ad oggi fanno paura: 66 vittorie, 4 pareggi e 1 solo ko, quello sopra citato. Ilgiorno.it - Romano Banco, la squadra che non perde mai: due anni senza conoscere sconfitte Leggi su Ilgiorno.it Buccinasco, 26 aprile 2025 – “Non c’è duetre”. Così recitava lo striscione sventolato con orgoglio dai ragazzi deldopo aver vinto il Girone A categoria provinciali U17. L’annata 2008 del club biancoverde – che ha sede a Buccinasco – si conferma un’armata praticamente invincibile: questi ragazzi non perdono da quasi duee per loro è il terzo campionato di fila in bacheca. E il conto sale a quattro trofei, se si considera il titolo di campioni provinciali conquistato la scorsa stagione nella finale contro l’Orione. Già, l’Orione. L’unicaad aver battuto i 2008 delnegli ultimi tre. Era il maggio 2023, nell’ultimo atto valido sempre per il titolo provinciale. I numeri dei biancoverdi da settembre 2022 ad oggi fanno paura: 66 vittorie, 4 pareggi e 1 solo ko, quello sopra citato.

