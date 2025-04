Rocca in lutto per Giovanni Lukaszczyk

lutto e profondo cordoglio a Rocca San Casciano per la scomparsa a 72 anni di Giovanni Lukaszczyk, trovato senza vita ieri mattina nel suo letto dalla moglie Carmela Fattorini, vittima di un malore. I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio con inizio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Lacrime. Dopo il rito religioso, la salma sarà trasferita per la cremazione.Giovanni Lukaszczyk aveva lavorato per una vita alla Cassa Rurale di Forlì ed era molto conosciuto in paese soprattutto perché è sempre stato impegnato in prima fila nel mondo del volontariato. Già presidente della locale Pro loco diversi anni fa, da qualche tempo rivestiva la carica di presidente-governatore della Fraternità di Misericordia, che a Rocca San Casciano è composta da centinaia di soci e sostenitori e gestisce con le ambulanze il servizio di Pronto soccorso dell 118 h24, oltre a sostenere anche il gruppo socio-culturale omonimo, anche questo forte di tantissimi iscritti e in campo per l'organizzazione di varie attività sociali.

