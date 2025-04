Roberto Parli condannato maltrattamenti a Adriana Volpe e alla figlia

Roberto Parli, 50 anni, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie Adriana Volpe e della loro figlia, oggi tredicenne. Il tribunale ha riconosciuto che Parli, imprenditore di origini svizzere, ha tenuto un comportamento costante di violenza psicologica, sotto l’effetto di alcol e psicofarmaci, tra il 2020 e il 2021.Due anni e due mesi all’ex marito di Adriana Volpe: la rottura subito dopo il GF VipNella sentenza viene definito “abituale” lo stato di alterazione in cui Parli si trovava durante i fatti. Un clima familiare pesante, fatto di insulti, minacce e intimidazioni, culminato in episodi gravi: come il trasferimento della figlia in Svizzera senza il consenso della madre o i post diffamatori pubblicati sui social. Notizieaudaci.it - Roberto Parli condannato: maltrattamenti a Adriana Volpe e alla figlia Leggi su Notizieaudaci.it Violenza psicologica e minacce: la sentenza dopo oltre tre anni di processoDopo oltre tre anni di processo, è arrivata la sentenza del tribunale penale di Roma:, 50 anni, è statoa 2 anni e 2 mesi di reclusione pernei confronti dell’ex mogliee della loro, oggi tredicenne. Il tribunale ha riconosciuto che, imprenditore di origini svizzere, ha tenuto un comportamento costante di violenza psicologica, sotto l’effetto di alcol e psicofarmaci, tra il 2020 e il 2021.Due anni e due mesi all’ex marito di: la rottura subito dopo il GF VipNella sentenza viene definito “abituale” lo stato di alterazione in cuisi trovava durante i fatti. Un clima familiare pesante, fatto di insulti, minacce e intimidazioni, culminato in episodi gravi: come il trasferimento dellain Svizzera senza il consenso della madre o i post diffamatori pubblicati sui social.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Adriana Volpe, ex marito Roberto Parli condannato: episodi di violenza e reazioni - Ex marito di Adriana Volpe condannato: la decisione del tribunale Dopo oltre tre anni di processo, la quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza che segna una svolta nella tormentata vicenda tra Adriana Volpe e il suo ex marito Roberto Parli. L'imprenditore, 50 anni, originario del Canton Ticino e residente a Montecarlo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in ambito familiare. 🔗tvpertutti.it

Adriana Volpe, condannato il suo ex marito Roberto Parli: la sentenza - Il tribunale di Roma ha condannato Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti familiari e minacce nei confronti della conduttrice televisiva e della loro figlia. La sentenza arriva dopo un processo durato oltre tre anni, che ha portato alla luce episodi di violenza psicologica e comportamenti intimidatori da parte dell’imprenditore svizzero. Una relazione degenerata in violenza psicologica per Adriana Volpe Secondo quanto emerso durante il processo, Parli avrebbe sottoposto Volpe e la figlia a reiterati atti di violenza morale e psicologica, ... 🔗anticipazionitv.it

Roberto Parli, ex di Adriana Volpe, condannato per maltrattamenti: 2 anni e 2 mesi di reclusione - Al termine di un processo che si è protratto per oltre tre anni, la quinta sezione penale del tribunale di Roma ha emesso una sentenza che ha visto Roberto Parli, 50 anni ed ex marito della nota conduttrice televisiva Adriana Volpe, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti familiari ai danni della ex moglie e della loro figlia tredicenne. La decisione del tribunale riconosce l’imprenditore colpevole di violenza psicologica perpetrata ai danni della Volpe e della figlia. 🔗ilfogliettone.it

Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato: «Maltrattamenti a lei e alla figlia 13enne». Le accuse e; Adriana Volpe, condannato l’ex marito Roberto Parli per maltrattamenti e minacce; Maltrattamenti e minacce, condannato l'ex marito di Adriana Volpe; Adriana Volpe, arriva la condanna all'ex marito Roberto Parli: Spero prenda coscienza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Adriana Volpe: l’ex marito condannato per maltrattamenti - Roberto Parli condannato a due anni e due mesi per maltrattamenti psicologici. La conduttrice: «Ho provato ad aiutarlo, è stato tutto inutile» ... 🔗vanityfair.it

L’ex marito di Adriana Volpe condannato a 2 anni per maltrattamenti alla moglie e alla figlia - L'accusa nei confronti di Roberto Parli è quella di maltrattamenti alla ex moglie, Adriana Volpe, e alla figlia ... 🔗fanpage.it

Adriana Volpe, condannato per maltrattamenti e minacce l'ex marito Roberto Parli - L'ex marito di Adriana Volpe, l'imprenditore Roberto Parli, è stato condannato per maltrattamenti ai danni della conduttrice televisiva e della figlia 13enne. 🔗gazzetta.it