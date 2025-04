Roadburn abissi infernali e squarci angelici nel paradiso dell’heavy music

Roadburn è una storia che ha avuto inizio nel 1999 e che ha finito col creare, nella città del Nord Brabante, uno dei più bei festival immaginabili. 4500 persone circa . Roadburn, abissi infernali e squarci angelici nel «paradiso» dell’heavy music il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Roadburn, abissi infernali e squarci angelici nel «paradiso» dell’heavy music Leggi su Cms.ilmanifesto.it è una storia che ha avuto inizio nel 1999 e che ha finito col creare, nella città del Nord Brabante, uno dei più bei festival immaginabili. 4500 persone circa .nel «il manifesto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pesce diavolo nero, le curiosità sulla creatura degli abissi - Nel video diventato virale girato al largo di Tenerife sembra essere un mostruoso gigante marino. In realtà è lungo solamente pochi centimetri 🔗wired.it

Il primo video del più elusivo abitante degli abissi: ecco il calamaro colossale nel suo habitat - Filmato per la prima volta uno dei più elusivi e misteriosi abitanti degli abissi: si tratta del calamaro colossale Mesonychoteuthis hamiltoni, l’invertebrato più pesante al mondo, che può raggiungere i 7 metri di lunghezza e i 500 chili di peso. La sua esistenza era nota da un secolo, ma finora nessun esemplare vivo era mai stato visto nuotare nel suo habitat naturale. La svolta è arrivata lo scorso 9 marzo, quando un cucciolo lungo appena 30 centimetri è stato ripreso a 600 metri di profondità nell’Oceano Atlantico meridionale da un robot subacqueo dello Schmidt Ocean Institute. 🔗ilfattoquotidiano.it

The Witcher: le sirene degli abissi, la spiegazione del finale. Chi c’è dietro gli attacchi? - The Witcher: le sirene degli abissi, la spiegazione del finale. Chi c’è dietro gli attacchi? Ampliando il franchise di The Witcher con un nuovo avvincente capitolo, arriva su Netflix The Witcher: le sirene degli abissi, un film in adult animation che racconta una nuova avventura di Geralt di Rivia. La guerra è all’orizzonte e tocca al nostro Witcher, cercare di capire cosa sta succedendo. Ci sono grandi ostilità tra la terra e il mare, e un gruppo di cercatori di perle, scomparsi nel nulla, innescano l’azione. 🔗cinefilos.it