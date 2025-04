Ilrestodelcarlino.it - Ritratti di sofferenza e umanità. I volti dipinti da Gabriella Costanzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva a Ravenna, nell’ambito del Festival delle Culture, l’esposizione deiolio su tela della pittrice veronese. La mostra, dal titolo 'In fuga. Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi – Modigliani' sarà visitabile da oggi all’8 maggio nello spazio espositivo PR2, in via Massimo D’Azeglio 2.Si tratta di una collezione di 15olio su tela. Le opere nascono da un’urgenza interiore dell’artista di raccontare storie die speranza, ispirate ai suoi incontri diretti con alcuni rifugiati di varie nazionalità avvenuti in Baviera.La pittrice ha voluto rappresentare i sentimenti di uomini, donne e bambini in fuga da guerre, fame e persecuzioni, racchiudendoli in particolare nei loro sguardi, catturati attraverso la memoria e l’arte, una volta tornata in Italia.