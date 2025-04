Ricorrenza silenziosa assente la banda

silenziosa quella del 25 Aprile con celebrazioni caratterizzate da una sobrietà particolare, segnata dall’assenza della banda musicale, nel segno del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. A rompere il silenzio, solo il suono solenne della tromba, che ha accompagnato i momenti più toccanti della cerimonia.La giornata si è divisa tra il tradizionale omaggio istituzionale alla Festa della Liberazione e l’iniziativa dell’Anpi che, dopo la cerimonia ufficiale al cimitero in via Mazzini, ha voluto ricordare i partigiani caduti con una commemorazione concentrata esclusivamente al solo cimitero cittadino. Una scelta che ha lasciato nell’ombra i caduti in guerra sepolti nei cimiteri delle frazioni di Groppello e Cascine San Pietro."Quest’anno, nel giorno del 25 Aprile che ricorda la Liberazione - così il sindaco Fabio Colombo - il nostro ricordo si accompagna al dolore per una perdita che ha segnato profondamente l’Italia e il mondo: la scomparsa di Papa Francesco, guida spirituale, voce del dialogo tra i popoli. Ilgiorno.it - Ricorrenza silenziosa, assente la banda Leggi su Ilgiorno.it Festaquella del 25 Aprile con celebrazioni caratterizzate da una sobrietà particolare, segnata dall’assenza dellamusicale, nel segno del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. A rompere il silenzio, solo il suono solenne della tromba, che ha accompagnato i momenti più toccanti della cerimonia.La giornata si è divisa tra il tradizionale omaggio istituzionale alla Festa della Liberazione e l’iniziativa dell’Anpi che, dopo la cerimonia ufficiale al cimitero in via Mazzini, ha voluto ricordare i partigiani caduti con una commemorazione concentrata esclusivamente al solo cimitero cittadino. Una scelta che ha lasciato nell’ombra i caduti in guerra sepolti nei cimiteri delle frazioni di Groppello e Cascine San Pietro."Quest’anno, nel giorno del 25 Aprile che ricorda la Liberazione - così il sindaco Fabio Colombo - il nostro ricordo si accompagna al dolore per una perdita che ha segnato profondamente l’Italia e il mondo: la scomparsa di Papa Francesco, guida spirituale, voce del dialogo tra i popoli.

Su altri siti se ne discute

Traversetolo, l’ultimo saluto ai due neonati: il padre celebra il funerale, la madre assente - PARMA – Si è svolta in forma riservata la cerimonia funebre per i due neonati trovati senza vita nel giardino di una villetta a Traversetolo, in provincia di Parma. I piccoli, battezzati Angelo Federico e Domenico Matteo, sono stati sepolti nel cimitero di Bannone, accompagnati da un rito di benedizione celebrato dal parroco, padre Antonio Ciceri. Un momento di raccoglimento intimo e doloroso, voluto fortemente dal padre dei bambini, Samuel, ex compagno di Chiara Petrolini, la donna attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di duplice omicidio e soppressione di cadavere. 🔗thesocialpost.it

Ade Assente in Percy Jackson 2? Il Ritorno Potrebbe Essere Già Pianificato! - Sei un fan di Percy Jackson? Ti stai chiedendo che fine ha fatto Ade dopo la prima stagione? L'attore Jay Duplass, che ha interpretato il potente dio degli Inferi, ha rivelato alcune notizie sorprendenti sul suo futuro nella serie Disney+. Preparati, perché le sue dichiarazioni potrebbero cambiare le tue aspettative! Perché Ade Salta la Stagione 2? Duplass ha confermato che non riprenderà il ruolo di Ade nella seconda stagione di Percy Jackson. 🔗mistermovie.it

Tuffi, a Bolzano gli Assoluti Invernali. In gara anche Matteo Santoro, assente Chiara Pellacani - La stagione dei tuffatori azzurri comincia da Bolzano, dove in programma da domani a domenica ci sono i campionati italiani invernali di categoria. Un primo importante appuntamento per tanti big della nostra nazionale, ma anche per i più giovani, visto che questa gara sarà valida anche come selezione per l’8 nazioni e gli Europei juniores. A Bolzano ci sarà anche Matteo Santoro. Per il romano sarà la prima gara dopo l’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare i Mondiali Juniores a dicembre. 🔗oasport.it

Ricorrenza silenziosa, assente la banda. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ricorrenza silenziosa, assente la banda - Festa silenziosa quella del 25 Aprile con celebrazioni caratterizzate da una sobrietà particolare, segnata dall’assenza della banda musicale, nel segno del lutto nazionale per la morte di Papa Frances ... 🔗msn.com

25 Aprile, a Sannazzaro niente banda e Bella Ciao: corteo silenzioso per gli 80 anni della Liberazione - SANNAZZARO. Corteo silenzioso per papa Francesco e fiori alle lapidi dei Caduti per il 25 Aprile, ma niente musica. La Banda Iris ha intonato solo l'inno d'Italia al monumento ai Caduti dove, nelle vi ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it