Resistenza urbanistica alla festa del 25 Aprile

alla festa della Liberazione irrompe la Resistenza contro le operazioni urbanistiche che stanno cambiando il volto della città. alla celebrazione del 25 Aprile, in piazza Gramsci, si è saldata la Civitanova che si riconosce nell’antifascismo, che protesta contro le varianti al piano regolatore e che chiede la pace in Ucraina e a Gaza.Durante la manifestazione, organizzata dal Comune con l’Anpi e le associazioni combattentistiche e d’arma, è stato esposto lo striscione "25 Aprile 2025, la storia non si svende" accompagnato dalle foto del Polisportivo e dello Stella Maris, le due aree al centro di progetti edilizi. Ed è ricomparso lo striscione tolto dal balcone di Palazzo Sforza con la scritta "No alla guerra" accanto a un altro issato dai partecipanti per ricordare che "L’Italia ripudia la guerra". Ilrestodelcarlino.it - Resistenza urbanistica alla festa del 25 Aprile Leggi su Ilrestodelcarlino.it della Liberazione irrompe lacontro le operazioni urbanistiche che stanno cambiando il volto della città.celebrazione del 25, in piazza Gramsci, si è saldata la Civitanova che si riconosce nell’antifascismo, che protesta contro le varianti al piano regolatore e che chiede la pace in Ucraina e a Gaza.Durante la manizione, organizzata dal Comune con l’Anpi e le associazioni combattentistiche e d’arma, è stato esposto lo striscione "252025, la storia non si svende" accompagnato dalle foto del Polisportivo e dello Stella Maris, le due aree al centro di progetti edilizi. Ed è ricomparso lo striscione tolto dal balcone di Palazzo Sforza con la scritta "Noguerra" accanto a un altro issato dai partecipanti per ricordare che "L’Italia ripudia la guerra".

