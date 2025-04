Resistenza i ragazzi ricordano Cicalé e Biagiotti

Le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della liberazione a Morrovalle, ospitate nella chiesa di Sant'Agostino, non hanno dovuto fare i conti con la pioggia caduta ieri in provincia. La cerimonia è stata animata dalla banda musicale Giuseppe Verdi."Il 25 aprile 1945 nasceva una nuova Italia – ha affermato il sindaco Andrea Staffolani, affiancato dal primo cittadino del consiglio comunale dei ragazzi Lucia Cartechini –. Questa deve essere la festa di tutti gli italiani, una giornata da celebrare per rafforzare la nostra identità. Ricordo il nostro Santo Padre, Papa Francesco, che ha affermato che la guerra è sempre una sconfitta, un inganno, una distruzione della fraternità umana, un crimine contro l'umanità".Il sindaco, dopo aver indicato gli uomini e le donne della Resistenza come "esempio di resilienza e coraggio straordinari", ha citato in chiusura la poesia di Primo Levi "Shemà".

