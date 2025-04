Resistenza ancora attuale Corteo a Pavia per 1 500 Onoriamo il sacrificio di chi ci ha donato libertà

Resistenza – ha detto Filippetta – è un compito da assumere, per realizzare un autentico programma di liberazione ed emancipazione. Altro che riforme costituzionali". Ilgiorno.it - Resistenza ancora attuale. Corteo a Pavia per 1.500: "Onoriamo il sacrificio di chi ci ha donato libertà" Leggi su Ilgiorno.it Striscioni, bandiere, papaveri rossi e tanti fazzoletti azzurri in ricordo dei deportati. L’80° anniversario della Liberazione è stata una grande festa, che ha celebrato il passato guardando al futuro perché, come ha detto l’oratore ufficiale, lo storico Giuseppe Filippetta, "non basta ricordare, bisogna continuare a scegliere". Oltre 1.500 persone si sono radunate in piazzale Ghinaglia e hanno sfilato in centro fino a piazza Italia dove si è svolta la cerimonia, dopo la messa celebrata da don Daniele Baldi nella chiesa del Carmine, mentre all’esterno sono stati organizzati giochi per i bambini."L’infinita contemporaneità della– ha detto Filippetta – è un compito da assumere, per realizzare un autentico programma di liberazione ed emancipazione. Altro che riforme costituzionali".

