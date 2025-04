Imiglioridififa.com - Resident Evil 9: Capcom nasconde un teaser in un video, fan scatenati sui social

In un recentecelebrativo dedicato al successo del remake di4, i fan più attenti hanno notato qualcosa di curioso: un’insegna apparsa alla fine del filmato sembrare i numeri romani IX (cioè “9”), facendo pensare che si tratti di unnascosto per il prossimo capitolo della saga horror.Il numero romano 9 si vede alla fine deal minuti 1.42. Quando appare la scritta RE4 a sinistra potete vedere un cartello in legno che, se capovolto, mostra proprio una X e un I.??????????????????????????????????????????????????Attention all agents,We've prepared a specialto express our gratitude to all of you, which we hope you'll enjoy (with sound ON)!RE4 Dev Team pic.twitter.com/cKaS198UVY—Dev 1 (@dev1official) April 25, 2025Il cartello ringrazia i fan per il supporto, ma la sua forma e il modo in cui è inquadrato ricordano proprio il logo del nuovo gioco.