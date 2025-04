Real Madrid protesta contro arbitro lui piange

Stasera (ore 22, diretta Telelombardia) si dovrebbe giocare la finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona. Il condizionale è d'obbligo perché i Blancos ieri hanno annullato tutti gli eventi collegati alla Copa del Rey, in aperta polemica con De Burgos Bengoetxea, l'arbitro designato per la finale che è scoppiato a piangere nella conferenza stampa della vigilia. Il direttore di gara si è scagliato contro "Real Madrid TV": «Dicono a tuo figlio che suo padre è un ladro, è dura.». I Blancos hanno rilasciato un comunicato in cui definiscono inaccettabili le dichiarazioni rilasciate dall'arbitro, che dimostrerebbero «ancora una volta la chiara e manifesta animosità e ostilità nei confronti del Real». Il club ha chiesto alla Federazione di prendere provvedimenti, ma la designazione è stata confermata e i media spagnoli non escludono che la squadra di Ancelotti possa disertare la finale.

