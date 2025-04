Re Carlo la vendetta di Camilla così ha cambiato tutto

Camilla ha subito una notevole trasformazione, passando dall’essere considerata una piaga per i Windsor a diventare una delle più importanti emissarie della monarchia britannica.Ha sempre avuto a cuore la felicità di Re Carlo. E lo ha sempre appoggiato e spronato. Ora a ribadirlo è anche la Principessa Anna, fidata consigliera del sovrano, che ha condiviso parole al miele per la cognata. E pure i sudditi lo hanno capito: il suo impegno in più di cento enti di beneficenza e il suo sostegno a diverse cause sociali hanno contribuito alla sua accettazione da parte del popolo britannico.Le parole della Principessa Anna su CamillaLa Principessa Anna ha elogiato la cognata, la Regina Camilla, sottolineando l’importante ruolo che svolge nel sostenere Re Carlo. Dilei.it - Re Carlo, la vendetta di Camilla: così ha cambiato tutto Leggi su Dilei.it Più volte è stata descritta come la “cattiva” della storia. L’altra donna in un matrimonio affollato come lo ha definito Lady Diana. Il tempo, però, ha dimostrato altro. La figura della Reginaha subito una notevole trasformazione, passando dall’essere considerata una piaga per i Windsor a diventare una delle più importanti emissarie della monarchia britannica.Ha sempre avuto a cuore la felicità di Re. E lo ha sempre appoggiato e spronato. Ora a ribadirlo è anche la Principessa Anna, fidata consigliera del sovrano, che ha condiviso parole al miele per la cognata. E pure i sudditi lo hanno capito: il suo impegno in più di cento enti di beneficenza e il suo sostegno a diverse cause sociali hanno contribuito alla sua accettazione da parte del popolo britannico.Le parole della Principessa Anna suLa Principessa Anna ha elogiato la cognata, la Regina, sottolineando l’importante ruolo che svolge nel sostenere Re

