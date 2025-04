Ilgiorno.it - Rally contestato. Gli organizzatori lo difendono

"I botti di Capodanno disturbano di più". Roberto Pinna, direttore del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, non è stupito dalle bordate del geologo e guida alpina Michele Comi riguardo al 68°Coppa Valtellina che domani pomeriggio avrà il proprio gran finale a Chiesa con la prova show e le premiazioni intorno alle 18. Comi non è nuovo a prese di posizione molto rigide riguardo alle forme di fruizione della montagna. "Io comprendo le sue posizione, sono quelle di un purista, di uno strenuo sostenitore del turismo lento. Talvolta ci siamo trovati anche d’accordo, ma ritengo che non sia il caso di esagerare: le strutture in paese sono piene, perché eventi come ilrichiamano oltre ad estimatori, anche parecchie persone che accompagnano i piloti e soprattutto la Valmalenco sarà disturbata, per così dire, da rumori e scarichi per non più di qualche ore in una giornata, una sola" puntualizza Pinna.