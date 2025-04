Raccontatemi le vostre fantasie sessuali anche quelle più audaci Parlate di sesso senza vergogna né giudizio l’appello dell’attrice Gillian Anderson

Gillian Anderson ha annunciato un sequel alla sua raccolta bestseller di fantasie sessuali femminili, “Want” (in Italia pubblicato da Feltrinelli), con la speranza che sia “più internazionale e ancora più audace”. “Il libro originale – ha dichiarato l’attrice statunitense nota anche per i ruoli dell’agente speciale dell’Fbi Dana Scully nella serie “X-Files”, la terapista Jean Milburn nella serie “Sex Education” e la premier inglese Margaret Thatcher nella serie “The Crown” – ha dato a migliaia di donne la libertà di parlare di sesso senza vergogna né giudizio. Di ritrovarsi nelle parole di sconosciute e riflettere sui propri desideri, per alcune, per la prima volta”.Pubblicato a settembre 2024, “Want” raccoglie 174 saggi scritti da donne, con nomi reali omessi, che avevano risposto all’appello lanciato da Anderson: “Raccontami cosa pensi quando pensi al sesso”. Ilfattoquotidiano.it - “Raccontatemi le vostre fantasie sessuali anche quelle più audaci. Parlate di sesso senza vergogna né giudizio”: l’appello dell’attrice Gillian Anderson Leggi su Ilfattoquotidiano.it ha annunciato un sequel alla sua raccolta bestseller difemminili, “Want” (in Italia pubblicato da Feltrinelli), con la speranza che sia “più internazionale e ancora più audace”. “Il libro originale – ha dichiarato l’attrice statunitense notaper i ruoli dell’agente speciale dell’Fbi Dana Scully nella serie “X-Files”, la terapista Jean Milburn nella serie “Sex Education” e la premier inglese Margaret Thatcher nella serie “The Crown” – ha dato a migliaia di donne la libertà di parlare diné. Di ritrovarsi nelle parole di sconosciute e riflettere sui propri desideri, per alcune, per la prima volta”.Pubblicato a settembre 2024, “Want” raccoglie 174 saggi scritti da donne, con nomi reali omessi, che avevano risposto allanciato da: “Raccontami cosa pensi quando pensi al”.

