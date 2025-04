Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano Vogliamo una casa

Milano – Sabato mattina, intorno alle 9.45, una quarantina di migranti ha occupato abusivamente l’ex centro vaccinale di viale Brenta, nella periferia sud di Milano, per rivendicare il diritto a una casa. L’iniziativa è stata organizzata dal collettivo “Ci siamo”, che ha annunciato anche un’assemblea pubblica prevista per le 17, sempre all’interno della struttura.Bandiere palestinesiSul posto sono intervenuti la polizia locale e gli agenti della Digos, ma al momento la situazione si è mantenuta tranquilla, senza episodi di tensione. All’esterno dell’edificio sono state esposte bandiere palestinesi, a sottolineare la dimensione politica e solidale della protesta.Milano, sgomberata la baraccopoli di via Pestagalli: “Stop al degrado”Le ragioni dell’occupazioneMolti degli occupanti erano stati recentemente sgomberati da altre strutture occupate in città, come una casa in via Esterle e la ex piscina Scarioni in zona Niguarda. Ilgiorno.it - Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa” Leggi su Ilgiorno.it – Sabato mattina, intorno alle 9.45, una quarantina diha occupato abusivamentedi, nella periferia sud di, per rivendicare il diritto a una. L’iniziativa è stata organizzata dal collettivo “Ci siamo”, che ha annunciato anche un’assemblea pubblica prevista per le 17, sempre all’interno della struttura.Bandiere palestinesiSul posto sono intervenuti la polizia locale e gli agenti della Digos, ma al momento la situazione si è mantenuta tranquilla, senza episodi di tensione. All’esterno dell’edificio sono state esposte bandiere palestinesi, a sottolineare la dimensione politica e solidale della protesta., sgomberata la baraccopoli di via Pestagalli: “Stop al degrado”Le ragioni dell’occupazioneMolti degli occupanti erano stati recentemente sgomberati da altre strutture occupate in città, come unain via Esterle e la ex piscina Scarioni in zona Niguarda.

