Quanto vale Retegui per l039Atalanta

Atalanta, ha avuto l`intuizione giusta. Si fa male Scamacca? Loro vanno si Retegui. E fanno bingo. Tra le mani di Gasperini. Leggi su Calciomercato.com Ancora una volta, l`, ha avuto l`intuizione giusta. Si fa male Scamacca? Loro vanno si. E fanno bingo. Tra le mani di Gasperini.

Quanto vale Retegui per l'Atalanta - Ancora una volta, l`Atalanta, ha avuto l`intuizione giusta. Si fa male Scamacca? Loro vanno si Retegui. E fanno bingo. Tra le mani di Gasperini... 🔗calciomercato.com

Atalanta, Gasperini: "Retegui? E' stata la sua prestazione migliore. Questa vittoria vale doppio" - Dopo tre sconfitte consecutive serviva una scossa all`Atalanta, che ha battuto 2-0 il Bologna nello scontro diretto per la Champions. Al termine... 🔗calciomercato.com

Mancini trascinatore, N’Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto. 🔗sololaroma.it

Quanto vale questo Retegui? Un anno dopo un altro maxi-affare Juve-Atalanta è possibile - Mateo Retegui contro il Bologna ha scosso l'Atalanta. L'ha risvegliata dall'incubo in cui si stava adagiando e ha scacciato una crisi che. 🔗tuttomercatoweb.com

Juventus, Retegui tra i primi obiettivi dell'estate: per l'Atalanta vale 50 milioni - Mateo Retegui è uno dei primissimi obiettivi per la Juventus della prossima stagione. Il centravanti dell'Atalanta è considerato come il giusto investimento per il dopo Dusan Vlahovic ... 🔗tuttomercatoweb.com