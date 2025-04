Quanto guadagna Retegui all039Atalanta

Retegui è il nome giusto. Ma forse è troppo tardi. L`Atalanta se lo tiene stretto dopo. Leggi su Calciomercato.com Per chi cerca un bomber adatto a ogni stagione, Mateoè il nome giusto. Ma forse è troppo tardi. L`se lo tiene stretto dopo.

Tra Piccoli e Baldanzi c’è un terzo incomodo: Spalletti riflette | Ecco chi può sostituire Retegui - Tra Piccoli e Baldanzi c’è un terzo incomodo: Spalletti riflette | Ecco chi può sostituire Retegui"> Spalletti è alla ricerca della soluzione ideale per sostituire l’infortunato Retegui. Due nomi sembrano contendersi il posto, ma potrebbe esserci una sorpresa. L’assenza di Retegui a causa di un infortunio serio sta costringendo Spalletti a rivedere i suoi piani per l’attacco della Nazionale. In un’intervista recente, il commissario tecnico ha rivelato che tra i giocatori a cui pensa per prendere il posto del centravanti italo-argentino ci sono Tommaso Baldanzi e Gianluca Piccoli. 🔗napolipiu.com