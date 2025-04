Lanazione.it - "Quando muore un amico non si può non andare.... Ha creduto nella bellezza dell’unità dei popoli"

Sono partite ieri mattina da Siena, destinazione Roma "per salutare Papa Francesco": Benedetta, Lilia, Elisabetta. Ecco il loro racconto."Abbiamo deciso all’ultimo minuto. Una follia secondo qualcuno. Ma non secondo noi. Noi non potevamo non essere là.unnon si può nona salutarlo, nonal funerale. Non ci sono tante riflessioni da fare. È qualcosa che nasce da dentro.“Ma avete visto che file?“, dice qualcuno. “Niente in confronto alle trenta ore per Giovanni Paolo II“, dice una. “Io non sono potuta venire quella volta, ora voglio esserci“, dice un’altra. Forti delle esperienze del passato posteggiamo al Gianicolo e ci mettiamo in fila.Piazza San Pietro regala sempre emozioni uniche. Pochi mesi fa eravamo qui all’Angelus. Oggi passiamo accanto a Francesco per un ultimo saluto, una preghiera, un accompagnamento, per dire “siamo qui anche noi“.