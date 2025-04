Puntare sull’equiturismo Pisa può esserne capitale

Pisa "L’occasione dell’Equiraduno permette di lanciare un messaggio che vorremmo arrivasse fino in Regione Toscana: il turismo con il cavallo ha un potenziale incredibile e Pisa può essere un baricentro nazionale". Con queste parole Maurizio Rosellini, presidente della rete d’imprese Final Furlong che si propone di accrescere la conoscenza e l’avvicinamento al mondo del cavallo, ha salutato due giorni fa i cavalieri dell’Equiraduno in partenza da San Piero a Grado alla volta del Vaticano per il Giubileo. Oltre alle benedizioni, sul prato che circonda la Basilica Pisana Rosellini ha fatto un appello alla Regione Toscana, affinché possa aprire un aprirsi a capire le potenzialità del turismo con il cavallo che potrebbe avere proprio a Pisa "un futuro più che roseo"."Il settore del turismo rurale è in grande crescita - dice Rosellini a La Nazione - e in particolare l’equiturismo è una realtà in forte espansione, con un mercato che potrebbe raddoppiare entro il 2030, arrivando a 2. Lanazione.it - Puntare sull’equiturismo: "Pisa può esserne capitale" Leggi su Lanazione.it di Mario Ferrari"L’occasione dell’Equiraduno permette di lanciare un messaggio che vorremmo arrivasse fino in Regione Toscana: il turismo con il cavallo ha un potenziale incredibile epuò essere un baricentro nazionale". Con queste parole Maurizio Rosellini, presidente della rete d’imprese Final Furlong che si propone di accrescere la conoscenza e l’avvicinamento al mondo del cavallo, ha salutato due giorni fa i cavalieri dell’Equiraduno in partenza da San Piero a Grado alla volta del Vaticano per il Giubileo. Oltre alle benedizioni, sul prato che circonda la Basilicana Rosellini ha fatto un appello alla Regione Toscana, affinché possa aprire un aprirsi a capire le potenzialità del turismo con il cavallo che potrebbe avere proprio a"un futuro più che roseo"."Il settore del turismo rurale è in grande crescita - dice Rosellini a La Nazione - e in particolare l’equiturismo è una realtà in forte espansione, con un mercato che potrebbe raddoppiare entro il 2030, arrivando a 2.

