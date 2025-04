Pronostico Venezia Milan succede spesso in questo stadio

Venezia-Milan è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Mercoledì scorso, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il Milan ha confermato di avere sull'Inter lo stesso effetto che la kryptonite aveva su Superman, rendendosi indigesto per la terza volta in stagione (tra campionato e coppe) ai nerazzurri, strapazzati 3-0. In questo modo i rossoneri hanno allungato l'imbattibilità nelle stracittadine – quinto risultato utile di fila, con l'Inter che in stagione non è mai riuscita ad avere la meglio sui cugini – ma soprattutto hanno staccato il pass per la finalissima dell'Olimpico, in programma a Roma il prossimo 14 maggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

