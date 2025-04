Promo Isola dei Famosi Mediaset lo cancella Veronica Gentili parte male

Mediaset cancella spot de L'Isola dei Famosi 2025: meme su Veronica GentiliUn debutto Promozionale durato meno di mezza giornata: è questa la sorte dello spot de L'Isola dei Famosi 2025 , condotto quest'anno da Veronica Gentili. Il video, lanciato inizialmente con grande enfasi da Mediaset, è stato cancellato in poche ore da tutte le piattaforme del gruppo, tra cui la piattaforma web, i profili social ufficiali e la programmazione TV. Al suo posto, è stato diffuso un nuovo Promo, decisamente più sobrio e meno carico di effetti visivi.Nel primo filmato, Veronica Gentili si presentava in una scena immersa in proiezioni digitali di elementi naturali – fuoco, vento e acqua – mentre una voce fuori campo proclamava: "È la natura che comanda!". Un impianto scenico ambizioso che però ha attirato critiche feroci da parte del pubblico online, al punto da innescare una vera e propria ondata di commenti ironici e meme diventati virali. Tvpertutti.it - Promo Isola dei Famosi, Mediaset lo cancella. Veronica Gentili parte male Leggi su Tvpertutti.it spot de L'dei2025: meme suUn debuttozionale durato meno di mezza giornata: è questa la sorte dello spot de L'dei2025 , condotto quest'anno da. Il video, lanciato inizialmente con grande enfasi da, è statoto in poche ore da tutte le piattaforme del gruppo, tra cui la piattaforma web, i profili social ufficiali e la programmazione TV. Al suo posto, è stato diffuso un nuovo, decisamente più sobrio e meno carico di effetti visivi.Nel primo filmato,si presentava in una scena immersa in proiezioni digitali di elementi naturali – fuoco, vento e acqua – mentre una voce fuori campo proclamava: "È la natura che comanda!". Un impianto scenico ambizioso che però ha attirato critiche feroci dadel pubblico online, al punto da innescare una vera e propria ondata di commenti ironici e meme diventati virali.

