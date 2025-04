Progressisti e conservatori un secolo otto pontefici Così è cambiata la Chiesa

otto le gigantesche colonne a tortiglioni del Bernini, sopra l’altare della Confessione in San Pietro, trasmetteva una solennità del tutto inconsueta per un pontefice che era perfino fuggito dai palazzi apostolici per restare un semplice gesuita di periferia.Lo fissavo e chiedevo a lui – che nella prefazione al libro sulla vecchiaia di Angelo Scola parlava della morte come di un nuovo inizio – quale sarebbe stato il nuovo inizio della Chiesa "una, santa, cattolica, apostolica” dopo un pontificato Così dirompente. Papa Francesco e Benedetto XVI ANSA/L'OSSERVATORE ROMANO +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++ A ben vedere, lo Spirito Santo, vero grande elettore del Conclave – secondo la fede cattolica – una sua logica l’ha sempre seguita. Quotidiano.net - Progressisti e conservatori: un secolo, otto pontefici. Così è cambiata la Chiesa Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 aprile 2025 – A guardarlo da pochi passi, il volto di Francesco incapsulato nella mitra, nella bara di legno che sembrava piccolissima sle gigantesche colonne a tortiglioni del Bernini, sopra l’altare della Confessione in San Pietro, trasmetteva una solennità del tutto inconsueta per un pontefice che era perfino fuggito dai palazzi apostolici per restare un semplice gesuita di periferia.Lo fissavo e chiedevo a lui – che nella prefazione al libro sulla vecchiaia di Angelo Scola parlava della morte come di un nuovo inizio – quale sarebbe stato il nuovo inizio della"una, santa, cattolica, apostolica” dopo un pontificatodirompente. Papa Francesco e Benedetto XVI ANSA/L'OSSERVATORE ROMANO +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++ A ben vedere, lo Spirito Santo, vero grande elettore del Conclave – secondo la fede cattolica – una sua logica l’ha sempre seguita.

Se ne parla anche su altri siti

Conclave, faide e veleni in Vaticano: cardinali mai così divisi tra progressisti e conservatori. Il risiko delle candidature - Non solo il caso Becciu. C?è anche il caso dei cosiddetti ?cardinali abusivi?. E poi, c?è tutto un sottobosco che si muove, come sempre, per bruciare candidati o... 🔗ilmessaggero.it

“Ho avuto la malattia dei pirati del XVII secolo, lo scorbuto. Avevo smesso di mangiare e sono tornati i problemi di salute mentale”: lo rivela Robbie Williams - Robbie Williams in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha anche rivelato di aver ricevuto una diagnosi di scorbuto, dopo aver assunto farmaci soppressori dell’appetito. Naturalmente l’artista ha sottolineato, ancora una volta, il suo grande amore per la moglie, Ayda Field, per essergli stata accanto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Vaticano è sospeso fra passato e futuro, i conservatori al Conclave divisi e senza candidato - Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

Progressisti e conservatori: un secolo, otto pontefici. Così è cambiata la Chiesa; Il toto-Papa: tra progressisti e conservatori spunta il nome di un italiano; Cardinali papabili per la successione a Francesco: i nomi e chi sono; La Ztl che unisce conservatori e progressisti. L’unico vero campo largo della polticia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Morte di Francesco, progressisti e conservatori alla prova della storia - A guardarlo da pochi passi, il volto di Francesco incapsulato nella mitra, nella bara di legno che sembrava piccolissima sotto le gigantesche colonne a tortiglioni del Bernini sopra ... 🔗ilmattino.it