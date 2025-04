Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 26 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:43 - Meteo.it - WeekendPrevisioni meteorologiche del territorio italiano, diviso per zone geografiche, dettagliate e costantemente aggiornate08:49 - Speciale Tg513:16 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:55 - Beautiful - PrimaTvAl ristorante, Li ha provocato Sheila spingendole la faccia nel piatto, sperando di indurla a fare una mossa falsa Sheila trattiene qualsiasi reazione che potrebbe riportarla in prigioneQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATOPomeriggio13:55 - Beautiful - PrimaTvAl ristorante, Li ha provocato Sheila spingendole la faccia nel piatto, sperando di indurla a fare una mossa falsa Sheila trattiene qualsiasi reazione che potrebbe riportarla in prigioneQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:16 - Beautiful - PrimaTvLiam decide di chiamare Steffy e di raccontarle della relazione tra Deacon e Sheila con un messaggio nella segreteria telefonica, chiedendole di tornare a casa da lui e non da FinnVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:31 - Beautiful - PrimaTvA casa sua, Eric lavora intensamente alla sua collezione che considera il culmine della sua carriera e che lo mettera' a confronto con Ridge Katie nota il suo stato di salute non ottimaleQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:48 - Tradimento - PrimaTvGuzide e Tarik decidono di recarsi presso l'ospedale dove Guzide ha partorito Oylum per trovare delle risposte Kahraman chiede a Oylum di poter portare Can in ospedale da BehramQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO15:37 - Tradimento - PrimaTvBehram e' in coma e l'ospedale intende dichiararne la morte cerebrale per poter cessare i trattamenti che lo tengono in vita, ma la decisione finale in merito spetta a OylumVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO16:28 - VerissimoA Verissimo, le eliminate dalla scuola di Amici Francesca Bosco, Senza Cri e Chiamamifaro Conduce Silvia Toffanin18:47 - Avanti un altro - storyRivediamo il meglio dello stravagante gioco, in cui i concorrenti devono rispondere a varie domande di cultura generale Conduce Paolo Bonolis, gli fa da spalla l'immancabile Luca Laurenti19:36 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:35 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:35 - Amici di MariaChi saranno gli eliminati della sesta puntata? 