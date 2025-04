Primaria senza tempo pieno Risolvere la situazione

senza del tempo pieno per il prossimo anno scolastico alla scuola Primaria di Porto Santo Stefano, come da comunicazione arrivata dall’istituto alle famiglie. Così l’assessora all’Istruzione del Comune Paola Pucino scrive al provveditore di Grosseto Alessandra Liberatore per Risolvere una questione che la stessa Pucino dichiara "imprescindibile", attivandosi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico affinché il problema venga risolto positivamente per le famiglie che hanno richiesto il tempo pieno."Abbiamo grande preoccupazione e senso di responsabilità riguardo la decisione di non attivare il servizio di tempo pieno nella scuola Primaria di Porto Santo Stefano per l’anno scolastico 2025/26 – sottolinea Pucino –, a causa del taglio di unità di personale docente a livello provinciale, così come riportato nella comunicazione pervenuta dalla scuola Primaria stessa. Lanazione.it - Primaria senza tempo pieno: "Risolvere la situazione" Leggi su Lanazione.it MONTE ARGENTARIOC’è preoccupazione da parte dell’amministrazione comunale argentarina per l’asdelper il prossimo anno scolastico alla scuoladi Porto Santo Stefano, come da comunicazione arrivata dall’istituto alle famiglie. Così l’assessora all’Istruzione del Comune Paola Pucino scrive al provveditore di Grosseto Alessandra Liberatore peruna questione che la stessa Pucino dichiara "imprescindibile", attivandosi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico affinché il problema venga risolto positivamente per le famiglie che hanno richiesto il."Abbiamo grande preoccupazione e senso di responsabilità riguardo la decisione di non attivare il servizio dinella scuoladi Porto Santo Stefano per l’anno scolastico 2025/26 – sottolinea Pucino –, a causa del taglio di unità di personale docente a livello provinciale, così come riportato nella comunicazione pervenuta dalla scuolastessa.

