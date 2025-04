Preleva soldi in banca seguito e derubato con la truffa della gomma bucata banda fermata dalla polizia

derubato un uomo, che aveva appena Prelevato 4.900 euro in banca, con la truffa della gomma bucata. Intorno alle 11 di venerdì scorso, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio finalizzato al contrasto di reati predatori, nei pressi di un istituto bancario di via Padova, hanno notato un uomo che scrutava con troppa attenzione l'interno della banca mentre, appostate a poca distanza, c’erano altre tre persone.Insospettiti, sono rimasti a guardare e, dopo pochi istanti, gli agenti hanno visto che, attraverso alcuni cenni, l’uomo avvisava i complici di aver individuato una potenziale vittima che aveva appena Prelevato dei soldi.Una volta uscita dalla banca, i quattro l’hanno seguita fino a che quest'ultima è salita a bordo della propria auto. Ilgiorno.it - Preleva soldi in banca, seguito e derubato con la truffa della gomma bucata: banda fermata dalla polizia Leggi su Ilgiorno.it Milano, 26 aprile 2025 – Tre uomini, in concorso con un quarto complice rimasto ignoto, sono stati arrestati per averun uomo, che aveva appenato 4.900 euro in, con la. Intorno alle 11 di venerdì scorso, gli agenti6^ sezioneSquadra Mobile milanese, durante un servizio finalizzato al contrasto di reati predatori, nei pressi di un istitutorio di via Padova, hanno notato un uomo che scrutava con troppa attenzione l'internomentre, appostate a poca distanza, c’erano altre tre persone.Insospettiti, sono rimasti a guardare e, dopo pochi istanti, gli agenti hanno visto che, attraverso alcuni cenni, l’uomo avvisava i complici di aver individuato una potenziale vittima che aveva appenato dei.Una volta uscita, i quattro l’hanno seguita fino a che quest'ultima è salita a bordopropria auto.

