Poggibonsi ‘sposa’ la filosofia del green

Poggibonsi sposa la filosofia ‘green’. L’obiettivo è duplice: combattere l’inquinamento e ridurre i consumi di energia elettrica. A breve nel piazzale antistante gli uffici comunali di via Alessandro Volta, l’edificio che per tanto tempo è stato la sede del Tribunale, sarà realizzato dall’amministrazione comunale un parcheggio fotovoltaico. I lavori sono stati assegnati in questi giorni alla ditta Ctr Impianti elettrici di Prato e costeranno 93 mila euro. "L’ intervento – spiega il Comune – si inserisce all’interno di un più ampio obiettivo di sostenibilità e efficienza energetica degli immobili comunali".Le pensiline fotovoltaiche sono soluzioni innovative per ottimizzare gli spazi e generare energia elettrica pulita. Queste sofisticate coperture sono progettate appositamente per trasformare la luce solare in elettricità, offrendo benefici significativi sia in ambito residenziale che in contesti pubblici. Lanazione.it - Poggibonsi ‘sposa’ la filosofia del green Leggi su Lanazione.it sposa la’. L’obiettivo è duplice: combattere l’inquinamento e ridurre i consumi di energia elettrica. A breve nel piazzale antistante gli uffici comunali di via Alessandro Volta, l’edificio che per tanto tempo è stato la sede del Tribunale, sarà realizzato dall’amministrazione comunale un parcheggio fotovoltaico. I lavori sono stati assegnati in questi giorni alla ditta Ctr Impianti elettrici di Prato e costeranno 93 mila euro. "L’ intervento – spiega il Comune – si inserisce all’interno di un più ampio obiettivo di sostenibilità e efficienza energetica degli immobili comunali".Le pensiline fotovoltaiche sono soluzioni innovative per ottimizzare gli spazi e generare energia elettrica pulita. Queste sofisticate coperture sono progettate appositamente per trasformare la luce solare in elettricità, offrendo benefici significativi sia in ambito residenziale che in contesti pubblici.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Marche, presentata l’edizione 2025 della festa di scienza e filosofia in tandem con l’Umbria - E’ giunta alla quattordicesima edizione la ‘Festa di Scienza e di Filosofia. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Filosofia e scienza in un festival “Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In ... 🔗lapresse.it

Sangiovannese-Poggibonsi: sfida decisiva al Fedini per risalire in classifica - La Sangiovannese riceve al Fedini il Poggibonsi nel quintultimo atto di campionato e per la truppa di Alessandro Deri, complici gli ultimi risultati negativi, non c’è altro obiettivo se non quello di centrare l’intera posta in palio. Lo dice la classifica, lo dice il momento del gruppo che non vince una partita ufficiale dal 26 gennaio - a Trestina per 2-0 - ed è ultimamente incappato in diverse battute a vuoto che hanno compromesso la permanenza in categoria e fatto salire in maniera esponenziale il malumore della piazza, ormai stanca di stagioni di totale sofferenza causa errori ... 🔗lanazione.it

Alba Parietti: “Lorenzo Biagiarelli sposa Selvaggia Lucarelli e poi prende la pensione di reversibilità”, arriva la replica - Alba Parietti commenta il matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La giornalista replica: "Povera donna".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Poggibonsi ‘sposa’ la filosofia del green. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia