Pistocchi sentenzia L’Inter non è riuscita a battere il Bologna e neanche la Juventus di Thiago Motta Vi dico la mia sulla lotta Scudetto

Pistocchi ha parlato della Serie A ed in particolare del cammino delL’Inter di Simone Inzaghi. Tutte le dichiarazioniMaurizio Pistocchi ha parlato della Serie A a Radio CRC. Il suo commento sulL’Inter e non solo.Pistocchi – «L’Inter non è riuscita a battere la Juventus di Thiago Motta e contro il Bologna conta un pareggio e una sconfitta. Eppure, nonostante la squadra di Inzaghi non abbia uno score importante contro le big, è comunque prima in classifica insieme al Napoli. Il campionato è livellato in basso, in tredici anni 71 punti sono in due precedenti occasioni è accaduto. Il livello del campionato si è alzato dal basso ma le due contendenti per lo Scudetto che sono Inter e Napoli stanno sprecando tanto a livello di energie e punti in classifica. L’Inter ha perso 12 punti negli 10 minuti di partita, quindi i nerazzurri non stanno esprimendo al meglio il loro valore a seconda anche delle aspettative». Juventusnews24.com - Pistocchi sentenzia: «L’Inter non è riuscita a battere il Bologna e neanche la Juventus di Thiago Motta. Vi dico la mia sulla lotta Scudetto» Leggi su Juventusnews24.com ha parlato della Serie A ed in particolare del cammino deldi Simone Inzaghi. Tutte le dichiarazioniMaurizioha parlato della Serie A a Radio CRC. Il suo commento sule non solo.– «non èladie contro ilconta un pareggio e una sconfitta. Eppure, nonostante la squadra di Inzaghi non abbia uno score importante contro le big, è comunque prima in classifica insieme al Napoli. Il campionato è livellato in basso, in tredici anni 71 punti sono in due precedenti occasioni è accaduto. Il livello del campionato si è alzato dal basso ma le due contendenti per loche sono Inter e Napoli stanno sprecando tanto a livello di energie e punti in classifica.ha perso 12 punti negli 10 minuti di partita, quindi i nerazzurri non stanno esprimendo al meglio il loro valore a seconda anche delle aspettative».

