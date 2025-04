Piqué e Clara l’amore finisce dopo tre anni ha tradito come fece con Shakira

Clara Chia, la donna per cui Gerard Piqué lasciò Shakira e che, adesso, si trova nella stessa sfortunata sorte della popstar colombiana. La storia è finita, perché sembra che Piqué non abbia perso il vizio di tuffarsi lì dove l’acqua è più blu.È finita tra Piqué e Clara ChiaEra da parecchio tempo, ormai, che non si parlava più di Gerard Piqué e Clara Chia, da quando Shakira ha smesso di dedicare loro brani al vetriolo. Negli ultimi giorni, però, il campione di calcio e la sua nuova compagnia sono tornati al centro dei riflettori. Dilei.it - Piqué e Clara, l’amore finisce dopo tre anni: ha tradito come fece con Shakira Leggi su Dilei.it Ognuno riceve quel che dà recita un saggio detto popolare. O forse, la morale di questa storia è che sarebbe meglio non fidarsi di un fedifrago, anche quando ti promette amore eterno e lascia moglie, figli e villetta per seguirti. La cocente lezione di vita è toccata alla giovaneChia, la donna per cui Gerardlasciòe che, adesso, si trova nella stessa sfortunata sorte della popstar colombiana. La storia è finita, perché sembra chenon abbia perso il vizio di tuffarsi lì dove l’acqua è più blu.È finita traChiaEra da parecchio tempo, ormai, che non si parlava più di GerardChia, da quandoha smesso di dedicare loro brani al vetriolo. Negli ultimi giorni, però, il campione di calcio e la sua nuova compagnia sono tornati al centro dei riflettori.

