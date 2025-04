Pietre d’inciampo per i deportati politici

deportati politici ferraresi nei Konzentrations lager’ nella quale oltre a fornire informazioni su cosa fu questo tipo di deportazione, come fu organizzata ed attuata anche con la fattiva collaborazione degli italiani, si ripercorrono sia le storie di ferraresi di nascita ma che vennero deportati dai paesi e dalle città in cui risiedevano, sia di chi, invece, al momento del fermo e della successiva reclusione in un KL era residente nella nostra provincia.Saranno storie di chi, purtroppo, trovò la morte a Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen e in tutte le altre centinaia di campi e sottocampi da cui era formato l’universo concentrazionario nazista, ma anche di quelle di chi, fortunatamente, sopravvisse alla detenzione, come Atthos Minarelli, Vinicio Dolcini, William Guidi e Liliana Maranini. Ilrestodelcarlino.it - Pietre d’inciampo per i deportati politici Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lunedì, alle 11, nella biblioteca comunale di Codigoro sarà inaugurata la mostra ’Iferraresi nei Konzentrations lager’ nella quale oltre a fornire informazioni su cosa fu questo tipo di deportazione, come fu organizzata ed attuata anche con la fattiva collaborazione degli italiani, si ripercorrono sia le storie di ferraresi di nascita ma che vennerodai paesi e dalle città in cui risiedevano, sia di chi, invece, al momento del fermo e della successiva reclusione in un KL era residente nella nostra provincia.Saranno storie di chi, purtroppo, trovò la morte a Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen e in tutte le altre centinaia di campi e sottocampi da cui era formato l’universo concentrazionario nazista, ma anche di quelle di chi, fortunatamente, sopravvisse alla detenzione, come Atthos Minarelli, Vinicio Dolcini, William Guidi e Liliana Maranini.

