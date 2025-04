Pietrastornina polemiche nel giorno della Liberazione

Pietrastornina, in occasione di nuove tensioni istituzionali. Durante l'evento ufficiale per il 25 aprile, svoltosi nella sala consiliare, il sindaco Amato Rizzo è stato protagonista di un duro intervento nei confronti di Mario. Avellinotoday.it - Pietrastornina, polemiche nel giorno della Liberazione Leggi su Avellinotoday.it Una celebrazione che avrebbe dovuto unire si è trasformata, a, in occasione di nuove tensioni istituzionali. Durante l'evento ufficiale per il 25 aprile, svoltosi nella sala consiliare, il sindaco Amato Rizzo è stato protagonista di un duro intervento nei confronti di Mario.

