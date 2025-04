Piazza San Pietro si riempie di fedeli per Francesco

Piazza San Pietro in piena attività con i preparativi per i funerali di Papa Francesco; poi il flusso dei fedeli che popolano l'enorme Piazza per assistere alle esequie, abbracciati dal colonnato del Bernini. Chi non riesce ad accedere potrà seguire la cerimonia e poi la traslazione del feretro verso Santa Maria Maggiore attraverso i maxischermi sistemati in alcune grandi piazze cittadine. Quotidiano.net - Piazza San Pietro si riempie di fedeli per Francesco Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - L'alba è sorta suSanin piena attività con i preparativi per i funerali di Papa; poi il flusso deiche popolano l'enormeper assistere alle esequie, abbracciati dal colonnato del Bernini. Chi non riesce ad accedere potrà seguire la cerimonia e poi la traslazione del feretro verso Santa Maria Maggiore attraverso i maxischermi sistemati in alcune grandi piazze cittadine.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Papa in piazza San Pietro, 'buona Domenica delle Palme!' - "Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!". Lo ha detto il Papa a Piazza San Pietro accolto da un grande entusiasmo della gente presente a Piazza San Pietro. Il Papa è arrivato a conclusione della messa delle Palme senza naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” - Roma, 13 aprile 2025 – Papa Francesco, al termine della messa della Domenica delle Palme, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno. 🔗quotidiano.net

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piazza San Pietro si riempie di fedeli per Francesco; Papa Francesco. I giorni del saluto; Funerali Papa: bandiere con volto di Carlo Acutis a San Pietro; Papa Francesco, piazza San Pietro si riempie. Le reazioni dei fedeli: Con la gente fino all'ultimo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piazza San Pietro si riempie di fedeli per Francesco - Roma, 26 apr. (askanews) - L'alba è sorta su Piazza San Pietro in piena attività con i preparativi per i funerali di Papa Francesco; poi il flusso dei fedeli che popolano l'enorme piazza per assistere ... 🔗libero.it

Piazza San Pietro si riempie di fedeli per l’ultimo saluto a Papa Francesco - Migliaia di persone stanno arrivando in Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco, primo pontefice latinoamericano e voce instancabile dei poveri. La cerimonia del 26 aprile vedrà la partecip ... 🔗msn.com

Drone sorvola piazza San Pietro gremita: i preparativi per il funerale di Papa Francesco - Ex professore di ginnastica, da 10 anni è un funambolo. Ha iniziato nel 2010 allenandosi in palestra per fare arrampicata. In montagna, nelle piazze, nelle sale affrescate dei palazzi storici, Andrea ... 🔗msn.com