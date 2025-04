Piazza San Pietro pronta per i funerali di papa Francesco Trump a Roma Incontrerò Meloni e pochi altri sarebbe irrispettoso Il velo sul volto il rogito ultimo rito privato

Il Papa in piazza San Pietro, 'buona Domenica delle Palme!' - "Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!". Lo ha detto il Papa a Piazza San Pietro accolto da un grande entusiasmo della gente presente a Piazza San Pietro. Il Papa è arrivato a conclusione della messa delle Palme senza naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” - Roma, 13 aprile 2025 – Papa Francesco, al termine della messa della Domenica delle Palme, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro: «Buona domenica a tutti, grazie tante» - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. «Buona domenica a tutti», ha... 🔗ilmattino.it

I grandi del mondo a San Pietro per l'addio al Papa. Putin invia la ministra della Cultura - Tutto il mondo piange Papa Francesco. Piazza San Pietro, in occasione dei funerali che si terranno sabato 24 aprile alle ore 10, è pronta a ospitare numerosi leader mondiali. Sono oltre 170 le delegazioni.

Roma è pronta per il lungo addio a Papa Francesco - Piazza San Pietro presidiata con cinque aree sicurezza, i varchi saranno presidiati con i metal detector. Il centro blindato.

Da Trump a Zelensky, i leader mondiali a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco - Tutto il mondo piange Papa Francesco. Piazza San Pietro, in occasione dei funerali che si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, è pronta a ospitare numerosi leader mondiali. Sono oltre 170 le delegazioni.