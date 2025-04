Piazza san Pietro piena e chiusa Pressione sulle vie laterali

Piazza San Pietro ha raggiunto la massima capienza di 50mila persone e per questo è stata chiusa. Via della Conciliazione e le vie di accesso sono sollecitate dalla massiccia presenza di fedeli. Lo fa sapere il Centro per la gestione della sicurezza dell evento questura di Roma. Leggi su Romatoday.it Sanha raggiunto la massima capienza di 50mila persone e per questo è stata. Via della Conciliazione e le vie di accesso sono sollecitate dalla massiccia presenza di fedeli. Lo fa sapere il Centro per la gestione della sicurezza dell evento questura di Roma.

Su questo argomento da altre fonti

