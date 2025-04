Anteprima24.it - Piana del Sele, 40enne scomparso nel nulla: caschi rossi al lavoro da oltre 24 ore

Tempo di lettura: < 1 minutoDa24 ore, i vigili del fuoco insieme alle squadre specializzate, sono impegnati nel territorio del comune di Albanella, per la ricerca di un uomo di 40anninela Battipaglia. Scomparsa denunciata dalla madre del, entrambe residenti a Battipaglia. La donna infatti, si è recata dai carabinieri poiché il figlio dopo aver preso un passaggio in auto ed essere stato visto alla stazione di Battipaglia il 22 aprile intorno alle ore 17, non ha fatto più rientro a casa. Preoccupata, la madre ne ha denunciato la scomparsa. Ilera vestito con un jeans e delle scarpe da ginnastica nere e un giubbotto della Nike blu con berretto nero. Allertate le forze dell’ordine, da ieri mattina alle 6, sono iniziate le ricerche dell’uomoda parte dei vigili del fuoco.