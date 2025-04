Perché c’è un boom di attacchi hacker in Lombardia dall’IA generativa ai gruppi filorussi Guerra silenziosa

MILANO – Sono finiti nel mirino, lo scorso febbraio, i siti di amministrazioni comunali, tra cui Milano, in questo caso "bucati" dai criminali informatici del gruppo NoName057, che a più riprese ha sferrato i suoi cyber-attacchi contro aeroporti, enti pubblici e istituzioni. Atti con motivazioni politiche che si sommano ai ben più diffusi attacchi commessi per scopi economici. Il risultato sono danni enormi per le imprese e disservizi per i cittadini, che nel Milanese si sono manifestati con tutta la loro forza a giugno dell'anno scorso, quando un attacco hacker all'Asst Rhodense ha mandato in tilt i servizi sanitari e ha costretto a sospendere interventi chirurgici. I dati del rapporto Clusit 2025, presentato a marzo a Milano, confermano che l'Italia resta un Paese nel mirino. E, in particolare, la Lombardia per la sua alta concentrazione di imprese e di popolazione.

