Pd in festa Stasera a Barco c’è Bonaccini

festa organizzata dal Pd di Ferrara per celebrare gli ottant'anni dalla Liberazione, che si sta svolgendo in questi giorni al centro Ancescao 'Il Barco', entra nel vivo questa sera. Alle 21, infatti, sarà ospite Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente nazionale del Partito Democratico, introdotto da Irene Modonesi e intervistato da Cristiano Bendin, capo della redazione ferrarese de il Resto del Carlino. Una occasione importante per fare il punto sulla delicata situazione geopolitica attuale, con un occhio di riguardo su quello che sta facendo l'Unione Europea.Si chiude domani alle 21 con un'iniziativa realizzata in collaborazione con ANPI, dal titolo 'La Resistenza delle donne' raccontata da Cinzia Venturoli, docente Unife. Un incontro per riflettere su memoria, coraggio e partecipazione femminile nella lotta per la libertà.

