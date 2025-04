Papa Francesco un appello incessante per la pace e i diritti umani

Papa Francesco per la pace, nell'omelia delle esequie.Le centinaia di migliaia di fedeli hanno sottolineato i passaggi più significativi del discorso, quando il cardinale ha ricordato i valori principali del pontificato di Bergoglio, dagli appelli contro la guerra al pensiero verso i migranti e i bisognosi."Di fronte all'infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra - diceva - è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole. Quotidiano.net - Papa Francesco: un appello incessante per la pace e i diritti umani Leggi su Quotidiano.net Applausi dalla folla, a Santa Maria Maggiore e a San Pietro, nel momento in cui il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re ha ricordato l'impegno delper la, nell'omelia delle esequie.Le centinaia di migliaia di fedeli hanno sottolineato i passaggi più significativi del discorso, quando il cardinale ha ricordato i valori principali del pontificato di Bergoglio, dagli appelli contro la guerra al pensiero verso i migranti e i bisognosi."Di fronte all'infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori dise con innumerevoli morti e distruzioni,hamente elevata la sua voce implorando lae invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra - diceva - è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole.

Se ne parla anche su altri siti

L'appello di Pietro Orlandi a Papa Francesco: "Scrive l'Angelus? Può scrivere la verità su Emanuela" - Dopo l'Angelus del 9 marzo Pietro Orlandi lancia un nuovo appello al Papa Francesco: "Ha anche le forze per parlare di Emanuela?" 🔗notizie.virgilio.it

Israele replica all’appello di Papa Francesco per la fine dei bombardamenti a Gaza: «È un dovere morale riportare gli ostaggi a casa» - L’ambasciata di Israele presso la Santa Sede ha diffuso oggi – lunedì 24 marzo – una nota per rispondere all’appello di Papa Francesco, diffuso durante l’Angelus di domenica scorsa, per la fine dei bombardamenti a Gaza. «L’operazione israeliana è condotta in piena conformità con il diritto internazionale e mira a ridurre al minimo i danni ai civili. Mentre Hamas colpisce deliberatamente i civili, Israele adotta misure straordinarie per ridurre al minimo i danni ai civili», si legge nel comunicato. 🔗open.online

Papa Francesco assente alla Via Crucis al Colosseo, l'appello nelle meditazioni: "Mondo a pezzi" - Papa Francesco non ha partecipato al rito del Venerdì Santo per il terzo anno consecutivo ma ha preparato i testi delle meditazioni delle 14 stazioni 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco: un appello incessante per la pace e i diritti umani; Papa Francesco: Dunlap (Ordine Malta), “suo incessante appello alla misericordia e alla pace hanno segnato profondamente il nostro tempo”; Funerale Papa Francesco, la diretta da San Pietro. Cardinale Re: Ha toccato menti e cuori, 200mila fedeli per l'addio; Francesco, il Papa venuto dalla fine del mondo: l’eredità spirituale che lascia alla Chiesa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gli incessanti appelli alla pace di Francesco, l'ultimo il giorno prima di morire - AGI - Ha gridato al mondo il suo incessante appello alla pace. Papa Francesco non ha mai dimenticato gli "ultimi", gli "esclusi" e ha sempre espresso il suo dolore per un mondo "a pezzi". Domenica nel ... 🔗msn.com

Papa Francesco ha rappresentato la speranza anche per noi siciliani - Da siciliani, in particolare, ricorderemo per sempre la sua prima visita pastorale proprio sull’isola di Lampedusa e l’omaggio commosso a Don Pino Puglisi a Palermo nel 2018. In questi anni, Papa ... 🔗livesicilia.it

Maimone: ''Addio a Papa Francesco, il Papa della Verità Storica, della Pace, del Dialogo Interreligioso e dell'Umanità sofferente'' - Il giornalista e scrittore Biagio Maimone ha elogiato Papa Francesco definendolo ''il Papa della Pace'' e della ''Verità Storica'', sottolineando il suo impegno nel riportare la Chiesa alle origini de ... 🔗palermomania.it