Papa Francesco Stroppa ai funerali Vedo ex ministri ridere

Gli occhi del mondo puntati sulla piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco, con un orecchio teso a captare le voci di corridoio "collaterali" sulla diplomazia internazionale. Ma intanto scoppia la prima, piccola polemica di politica interna.A sganciare la bombetta su X è Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk sempre molto sibillino e pepato nei suoi post. "Sono alla messa esequiale per il Santo Padre e vedere ex ministri ridere e starnazzare nell'attesa fa molta tristezza", scrive Stroppa senza fare nomi. Il riferimento, però, è evidente: si parla di esponenti dei precedenti governi, verosimilmente di centrosinistra. A San Pietro presenti, ovviamente, tutte le più alte cariche istituzionali italiane. Compresa Elly Schlein, segretaria del Pd ed esponente di spicco delle opposizioni, che con la Stampa ha parlato ancora una volta del 25 aprile: "C'è ancora bisogno di partigiani, di partigiani europei, perché le minacce alla libertà per cui si battevano tanti anni fa, sono ancora attuali".

