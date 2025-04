Papa Francesco sepolto a S Maria Maggiore quali sono gli altri Pontefici che hanno scelto la Basilica

Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Insieme a lui altri 7 Pontefici riposano con le loro storie e i loro "primati"L'articolo Papa Francesco sepolto a S. Maria Maggiore: quali sono gli altri Pontefici che hanno scelto la Basilica? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Papa Francesco sepolto a S. Maria Maggiore: quali sono gli altri Pontefici che hanno scelto la Basilica? Leggi su Ildifforme.it L'umile tomba dia Santa. Insieme a luiriposano con le loro storie e i loro "primati"L'articoloa S.glichela? proviene da Il Difforme.

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco sepolto con le sue scarpe nere consumate: il messaggio potente (e commovente) di Bergoglio - Chi fosse Papa Bergoglio, la storia lo potrà raccontare con quei graffi sulle scarpe: un dettaglio che si è visto solo ieri, quando già era l?ora di chiudere la bara e... 🔗quotidianodipuglia.it

Papa Francesco sepolto con le sue scarpe ortopediche consumate: l’ultima lezione di umiltà del pontefice - Papa Francesco ha scelto di essere sepolto con le scarpe ortopediche che era solito usare in pubblico, al posto delle tradizionali babbucce papali simbolo di potere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Santa Maria Maggiore a Roma, dove verrà sepolto Papa Francesco e perché - Papa Francesco, morto il 21 aprile all'età di 88 anni, ha espresso la volontà di essere seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. "Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della resurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore", ha lasciato detto Bergoglio nel testamento diffuso dal Vaticano e scritto il 29 giugno 2022, quasi tre anni fa. Una scelta già nota, dunque, quella del Pontefice sulla sua sepoltura. 🔗tg24.sky.it

Ne parlano su altre fonti

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Papa, Zelensky sui social: Il Signore ascolti ogni cuore sincero; Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie in diretta; Terminato il corteo funebre, Papa Francesco a Santa Maria Maggiore; Funerali Papa Francesco in diretta, la sepoltura a Santa Maria Maggiore: la bara davanti all'icona della Salus. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco sepolto a Santa Maria Maggiore, chi c'è alla tumulazione (privata) e quando sarà possibile pregare sulla sua tomba - Oltre 400mila fedeli, senza contare i grandi leader della Terra, hanno voluto porgere l'ultimo saluto a papa Francesco. In 250mila si sono riuniti in Vaticano per ii funerali, altri 150mila ... 🔗msn.com

Papa Francesco sepolto con le scarpe vecchie e consumate, l'ultimo (potente) messaggio del Pontefice degli Ultimi - Nessun sfarzo, lo aveva cheisto lui stesso. Per questo papa Francesco è stato seppellito con le sue scarpe ortopediche, nere e consumate, con ... 🔗msn.com

Papa Francesco sepolto con le sue scarpe ortopediche consumate: l’ultima lezione di umiltà del pontefice - Papa Francesco ha scelto di essere sepolto con le scarpe ortopediche che era solito usare in pubblico, al posto delle tradizionali babbucce papali simbolo ... 🔗fanpage.it